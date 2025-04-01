Декор к Пасхе. Сколько нужно отдать сейчас за лампадки, полотенца и свечи

Этот декор, в основном, покупают вместе с искусственными цветами

Во время приготовления к празднованию Пасхи 2025 года украинцы закупают не только продукты для блюд, но и дополнительные традиционные товары — искусственные цветы, лампадки, свечи и полотенца на кладбище.

"Телеграф" решил узнать, какие сейчас цены на эти товары. Кроме того, мы вычислили, какой будет общая сумма в чеке, если приобрести их всех вместе.

Итак, "Епіцентр" предлагает купить лампадки, минимальная цена на которые составляет 24,80 гривны. Их можно купить поштучно.

В то же время в "Rozetka" есть еще более дешевые лампадки — от 8 гривен. Они также продаются поштучно.

Что касается свеч, то самые обычные в "Епіцентрі" можно приобрести от 7,50 гривны. А у "Rozetka" — от 7 гривен.

А вот полотенца из этого списка товаров будут самыми дорогими. В "Вigl" цены на полотенца вафельные "Христос воскрес" стартуют от 40 гривен. Цена колеблется от размера.

В магазине "Катруся" минимальная стоимость на полотенца достигает 45 гривен.

Поэтому, если покупать сразу все эти товары по одной штучке по минимальным ценам, то чек выйдет на 55 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая паска получится самой дешевой, если добавить к ней курагу, цукаты или изюм.