Паска без них точно не обійдеться. Де найвигідніше купити родзинки

Можна зекономити понад 40 гривень, якщо пошукати найнижчі ціни на родзинки

Для приготування пасок до Великодня 2025 року потрібно купити усі необхідні продукти, серед яких точно будуть родзинки. Якщо пошукати більш вигідні ціни, то і на цьому сухофрукті можна зекономити.

"Телеграф" вирішив розібратись, які є наразі ціни в українських магазинах на цей товар і де можна купити найдешевший. Ми проаналізували пропозиції в п'яти торгових мережах.

За найнижчою ціною родзинки можна купити в "АТБ" — 20,20 гривень. Зауважте, що в упаковці 125 грамів.

Трошки дорожчими родзинки є в "Фора". Там за 100 грамів потрібно віддати 29,90 гривень.

Вже по 36-37 гривень 100-200 грамів сушеного винограду можна купити в "Maudau".

За майже 40 гривень 200 грамів родзинок пропонує "Сільпо".

Найдорожча пропозиція родзинок є в "Novus". Там ціна стартує від 64,99 гривні.

Тож, зекономити на родзинках на паски можна в "АТБ".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де наразі можна купити десяток яєць за найвигіднішими цінами в Україні, аби зекономити. Місцями вартість цього товару перевалила за 78 гривень.