З курагою, цукатами чи родзинками. Яка паска вийде найдешевшою

Традиційний рецепт паски містить в собі сухофрукти

Великдень у 2025 році буде 20 квітня. Більшість вже починає готуватись до нього, а саме закуповувати продукти на святковий стіл, штучні квіти на цвинтар тощо. Одним з головних і традиційних страв точно буде паска.

"Телеграф" вирішив дізнатись, які сухофрукти, а саме курага, родзинки та цукати, виявляться найдорожчими для приготування паски. Ціни були взяті на продукти, що мають найнижчі ціни серед пропозицій в торгових мережах України.

Найдешевші варіанти сухофруктів

В "Novus" продають:

родзинки 150 грамів за 64,99 гривні;

курагу 175 грамів — 109,00 гривень;

цукати 100 грамів — 47,99 гривні.

В "Сільпо" такі ціни на:

родзинки 200 грамів — 39,26 гривні;

курагу 150 грамів — 89,99 гривні;

цукати 100 грамів — 34,90 гривень.

"АТБ" пропонує купити:

родзинки 150 грамів — за 43,40 гривень;

курагу 125 грамів — за 82,80 гривень;

"Auchan" виставив такі ціни:

родзинки 150 грамів — 32,90 гривень;

курага 100 грамів — 99,30 гривень;

цукати 100 грамів — 52,60 гривень.

У "Фора" можна знайти:

родзинки 100 грамів за 18,90 гривень;

курагу 100 грамів за 49,90 гривень;

цукати мікс 100 грамів за 31,90 гривень.

Відповідно, середня вартість найдешевших родзинок складає 39,89 гривні, кураги — 86,2 гривні, а цукатів — 41,85 гривні.

Раніше ми проаналізували, скільки доведеться віддати за продуктовий кошик для приготування паски у 2025 році. Виявилось, що ціна однієї паски становить 34,09 гривень. Зауважте, що сума була вирахувана без родзинок, кураги чи цукатів. Якщо їх додавати, то найдешевша паска вийде зі родзинками, середня ціна складе на паску з цукатами, а найдорожчою буде паска, де є курага.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де купити найдешевші яйця і скільки ще ростиме ціна на них.