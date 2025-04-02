Понад 20 тисяч виплати, але є умови. Коли одинока мати отримає таку допомогу

Мамі, аби отримати 20 тисяч гривень, необхідно самостійно виховувати певну кількість дітей та ніде не працювати

Одиноким мамам в Україні виплачують соціальну виплату. Аби вона була вищою, необхідно дотримуватись певних умов, адже сума залежить від доходу жінки, кількості дітей в родині та прожиткового мінімуму на поточний рік.

Деякі жінки можуть отримати грошову допомогу, яка точно буде вище 20 тисяч гривень. "Телеграф" дізнався, кому пощастить у 2025 році, використавши спеціальний калькулятор на сайті "П'яточок".

На 20 тисяч гривень виплати розраховує одинока мати, яка не працює, відповідно не має доходу, а також займається вихованням одразу 8 маленьких дітей, кожному з яких немає 6 років.

Така виплата буде нараховуватись одинокій мамі до досягнення дітей 18 років. В певних випадках, а саме, якщо діти продовжать навчатись на денному відділенні у школі, ПТУ, коледжі, технікумі, інституті, допомога здійснюватиметься до 23 років, але не довше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за яких обставин та умов одинока мати зможе отримати соціальну виплату у 2025 році в розмірі не менше 10 тисяч гривень.