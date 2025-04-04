Радянські "Пси Патрони": які тварини були героями в СРСР і які історії про них складали

Від космічних першопрохідців до фронтових бійців

У Радянському Союзі тварини часто ставали не просто помічниками людей, а й справжніми героями, чиї подвиги оспівувалися в книжках. Їхня відвага й вірність залишили слід в історії, ставши символами, як, наприклад, сучасний Пес Патрон.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, кого шанували в ті часи.

Один із найвідоміших тварин-героїв був пес Джульбарс, сапер часів Другої світової війни. Цей відважний чотирилапий виявив понад 7 500 мін та 150 снарядів, рятуючи тисячі життів.

У липні 1945 року Джульбарс взяв участь у Параді Перемоги на Красній площі Москви. Поранений перед святом, він не міг рухатися самостійно, тому його перенесли на руках, загорнувши в шинель вождя.

Не менш знаменитими стали Білка і Стрілка, дворняги, які 19 серпня 1960 року стали першими тваринами, що успішно повернулися з космосу. Їхній політ на космічному кораблі "Схід" з космодрому Байконур підтвердив, що живі організми здатні витримати космічні перевантаження.

Після вдалого приземлення собаки стали національними героями: їх запрошували на прес-конференції, а їхні зображення прикрашали численні листівки та плакати.

Під час війни собаки також виконували роль "винищувачів танків". Більше 70 тисяч псів у радянській армії проходили навчання, щоб кидатися під ворожі бойові машини з вибухівкою на спині. Одним із таких відважних героїв була собака на ім'я Діна, яка у 1943 році знищила німецький танк під час оборони Сталінграда. Ці собаки вселяли страх у ворогів, але їхня відданість і самопожертва стали трагічними моментами історії війни.

Не лише собаки прославлялися в СРСР. Дельфіни — так звані "червоні дельфіни" — служили в радянському флоті, виявляючи підводні човни завдяки своїм унікальним здібностям до ехолокації. У Севастополі навіть діяла школа, де цих морських ссавців готували до військових завдань, іноді оснащуючи їх спеціальною зброєю.

Не можна оминути й коней, які протягом століть були надійними супутниками армії СРСР. Під час Другої світової війни кавалерія відігравала важливу роль, а коні транспортували гармати й евакуювали поранених. Одним із таких героїв став кінь Сатурн, який проявив відвагу під час оборони Одеси, тягнучи гармату під обстрілом, не злякавшись ані вибухів, ані вогню.

Ці тварини-герої — від космічних першопрохідців до фронтових бійців — стали важливими символами відваги та відданості в історії Радянського Союзу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у часи СРСР уявляли майбутнє. Якісь уявлення тоді виявилися близькими до реальності, а якісь не справдилися.