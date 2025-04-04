"Ковелики до грошей": прикраси з фекаліями у Києві розсмішили мережу (відео)
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Українці здивовані таким бізнесом
Прикраси з фекаліями голуба продають в Києві. Ціни на такі вироби конкурують із золотими та срібними аксесуарами.
Відповідний допис з'явився в телеграм-каналі Києва. Авторка прикрас Марія, яка їх створює — артистка і в минулому співачка.
В її онлайн-магазині дійсно є такі прикраси. Вона продає сережки, обручки, ланцюжки і тарілки для цих виробів. Ціни стартують від 2,5 тисяч гривень і сягають 4,5 тисяч гривень.
А ось і сам автор такого "шедевру". Дівчина називає його Юрою з Троєщини.
"Телеграф" дослідив її Тік Ток сторінку, де дівчина в одному з відео розповідає, яка вартість однієї тарілки з фекалій голуба.
"Порахуймо на прикладі тарілочки для прикрас. Вартість такої тарілочки 3500 гривень. Тепер рахуймо фекалії. І нарахувала я 63 ковелика. А тепер трішки математики. 3500 ділимо на 63 і отримаємо 55. Запитаймо Юру, що він про це думає. Хоч ми і позиціонуємо ці тарілочки для прикрас, наші клієнти їх замовляють, як підставки під свічки. Або ж для якихось дрібничок, наприклад, ключів", — розповідає вона.
Що цікаво, "Телеграф" проаналізував, скільки коштують прикраси із золота. В одному з ювелірного магазину ми знайшли сережки, підвіски та каблучки, які коштують приблизно так само, як і аксесуари з фекалій голуба.
Реакція українців
Українці не довго думали і лишили коментарі під відео. Більшість з них не вірить, що такі вироби хтось купує. Інші були не такими багатослівними та лишили й іншу нецензурну думку. Користувачі мережі бідкаються, що у них на балконі такого добра дуже багато.
Раніше "Телеграф" писав, що у школі Полтави учні кидаються шкідниками.