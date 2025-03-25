Зарплата мізерна, а на плечах - троє студентів. Яка виплата здійсниться одинокій мамі

У певних випадках виплата одинокій матері здійснюватиметься до досягнення дитини 23 років

Одинокі матері, які самостійно займаються вихованням дітей, отримують від держави соціальні виплати. Сума допомоги залежить від багатьох факторів, наприклад кількості неповнолітніх осіб в родині чи сукупного доходу мами.

А якою точно буде виплата для матері, яка виховує трьох студентів, дізнався "Телеграф". Аби вирахувати суму, ми скористались спеціальним калькулятором.

Згідно з підрахунками, українка, яка самостійно займається вихованням трьох студентів від 18 до 23 років, та має сукупний дохід за півроку в 42 тисячі гривень, тобто щомісячну зарплату в 7 тисяч гривень, може оформити грошову виплату в 3834 гривні.

Додамо, що грошова допомога в майже 4 тисячі гривень або іншій сумі призначається матері до досягнення дитини 18 років. Однак її нарахування можуть продовжити й до досягнення дитини 23 років, якщо вона буде навчатись на денному відділенні у школі, ПТУ, коледжі, технікумі чи інституті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку виплату від держави може отримати одинока мати з п'ятьма дошкільнятами.