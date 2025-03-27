Мати з маленькими дітьми отримає понад 10 тис. грн. За яких умов

Аби отримувати допомогу в 10 тисяч гривень, одинока мати має виховувати самостійно 4 дитини

Для одиноких матерів в Україні нараховується соціальна допомога. Вона має здійснюватись, поки дитині не виповниться 18 років, а в певних ситуаціях — 23 роки.

Сума виплати залежить не тільки від кількості дітей в родині та їх віку, а й середньомісячного доходу мами та прожиткового мінімуму. А яким умовам потрібно відповідати, аби одинокій мамі, що виховує дошкільнят, нарахували понад 10 тисяч гривень допомоги, розібрався "Телеграф", використавши спеціальний калькулятор на сайті "П'яточок".

Аби держава виплатила одинокій матері 10 тисяч гривень допомоги, їй необхідно самостійно виховувати чотири дитини до 6 років та мати дохід за півроку в 0 гривень.

На сайті також пояснюють, що така соціальна виплата нараховується матері до досягнення дитини 18 років. Однак якщо дитина продовжить навчатись на денному відділенні у школі, ПТУ, коледжі, технікумі, інституті, тоді нарахування виплачуватиметься до закінчення навчального закладу, але не довше ніж до 23 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка виплата передбачена одинокій мамі, що виховує трьох студентів.