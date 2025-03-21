Мати тягне на собі п'ятеро дошкільнят. Яку виплату від держави вона зможе отримати

Жінці, яка займається вихованням п'яти дітей, передбачено допомогу в понад 12 тис. грн

Одиноким матерям в Україні, що самостійно виховують дітей, передбачено соціальну допомогу. Її сума залежить від багатьох факторів, наприклад кількості неповнолітніх осіб в родині, сукупного доходу мами та прожиткового мінімуму на поточний рік.

А якою точно буде виплата для матері, яка перебувала у шлюбі та мала 5 дітей дошкільного віку, але батько пішов зі сім'ї, дізнався "Телеграф". Аби вирахувати суму, ми скористались спеціальним калькулятором.

Мати, яка самостійно займається вихованням п'ятьох дітей віком до 6 років, та сукупний дохід якої за півроку складає 0 гривень, розраховуватиме на виплату в 12 815 гривень.

Варто пояснити, що така виплата призначається матері до досягнення дитини 18 років. Однак якщо вона буде навчатись на денному відділенні у школі, ПТУ, коледжі, технікумі, інституті, тоді допомога виплачуватиметься до закінчення дітьми навчального закладу, але не довше ніж до 23 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується сума виплати для малозабезпеченої сім'ї, де є п'ятеро дітей дошкільного віку.