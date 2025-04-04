Які документи потрібні багатодітному батьку для відстрочки. Є варіант онлайн-оформлення

Все залежить від обставин, які дають це право

Багатодітні батьки в Україні мають право на відстрочку від мобілізації. Зокрема, це стосується чоловіків, які виховують трьох і більше дітей або мають дитину з інвалідністю.

"Телеграф" розповідає, як правильно оформити відстрочку та які документи потрібні. Є два способи отримати статус — онлайн і особисто в ТЦК та СП.

Відповідно до законодавства, право на відстрочку від мобілізації мають:

чоловіки, які є батьками трьох і більше дітей віком до 18 років;

чоловіки, які виховують дитину з інвалідністю;

усиновлювачі або опікуни, які мають відповідні документи.

Важливо, що сам факт батьківства не є єдиною підставою для відстрочки. Також враховується рівень забезпечення дітей, зокрема матеріальне утримання, освіта та медичний догляд.

Хто може оформити відстрочку онлайн

Деякі категорії багатодітних батьків можуть подати запит на відстрочку через мобільний застосунок "Резерв+". Це стосується чоловіків, які мають трьох і більше дітей в одному шлюбі. Тобто, якщо сім'я має офіційний статус багатодітної.

Для цього потрібно зайти у застосунок, знайти розділ "Відстрочка". Потім обрати підставу та подати запит. Згодом у "Резерв+" прийде сповіщення про те, чи схвалено або відмовлено вам у відстрочці.

Як оформити відстрочку офлайн

Якщо онлайн-подання неможливе, військовозобов’язаний має подати заяву до територіального центру комплектування (ТЦК та СП) разом із пакетом документів.

Якщо чоловік не проживає з дітьми, йому неохідні:

рішення суду про призначення аліментів;

довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості за аліментами.

Якщо чоловік розлучений, але проживає з дітьми, йому потрібно зібрати наступні документи:

свідоцтва про народження трьох і більше дітей;

рішення суду про розірвання шлюбу;

документ, що підтверджує місце проживання дітей з батьком.

Чоловік, який має усиновлених дітей, для відстрочки має підготувати такі документи:

свідоцтва про народження;

рішення суду про усиновлення;

свідоцтво про шлюб (за потреби).

Варто зазначити, що документи про опікунство або усиновлення є підставою для відстрочки, якщо вони підтверджують юридичний статус батька чи опікуна.

Раніше "Телеграф" писав, чому чоловіки з відстрочкою можуть отримати повістку поштою та що з цим робити. Юрист пояснив, куди звертатися в такому випадку.