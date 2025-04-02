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Более 20 тысяч выплаты, но есть условия. Когда одинокая мать получит такую помощь

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Социальные выплаты для одиноких мам Новость обновлена 02 апреля 2025, 14:32
Социальные выплаты для одиноких мам. Фото Открытые источники

Маме, чтобы получить 20 тысяч гривен, необходимо самостоятельно воспитывать определенное количество детей и нигде не работать

Одиноким мамам в Украине выплачивают социальную выплату. Чтобы она была выше, необходимо соблюдать определенные условия, ведь сумма зависит от дохода женщины, количества детей в семье и прожиточного минимума на текущий год.

Некоторые женщины могут получить денежную помощь, которая точно будет выше 20 тысяч гривен. "Телеграф" узнал, кому повезет в 2025 году, использовав специальный калькулятор на сайте "Пяточек".

На 20 тысяч гривен выплаты рассчитывает одинокая мать, которая не работает, соответственно не имеет дохода, а также занимается воспитанием сразу 8 маленьких детей, каждому из которых нет 6 лет.

Такая выплата будет начисляться одинокой маме до достижения детей 18 лет. В определенных случаях, а именно, если дети продолжат учиться на дневном отделении в школе, ПТУ, колледже, техникуме, институте, помощь будет осуществляться до 23 лет, но не дольше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, при каких обстоятельствах и условиях одинокая мать сможет получить социальную выплату в 2025 году в размере не менее 10 тысяч гривен.

Теги:
#Социальные выплаты #Выплаты #Одинокая мать #Денежная помощь