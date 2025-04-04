Коли Путін сяде за стіл переговорів по Україні? Американський експерт назвав ключову умову

Путіну потрібна Україна без армії та поза НАТО

Володимир Путін виступає проти розміщення європейських чи натовських військ в Україні і не погоджується на поширення ст. 5 Статуту Альянсу на українській території. А президент США Дональд Трамп заявив, що Штати не відправлять війська і не підтримають використання статті про колективну оборону для України. Все це не дуже сприяє бажанню Києва про встановлення тривкого миру.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів провідний експерт Центру нової американської безпеки (CNAS), заступник помічника міністра оборони США з питань Європи та НАТО (2009-2017) Джим Таунсенд. Він пояснив, у чому була помилка американського лідера.

Більше про це та інше читайте у публікації: "Путін хоче продовження війни, а Трамп може піти з переговорів: в США дали свій прогноз щодо України".

— Трамп не мав би робити цього так рано, тому що подібні речі потрібно обговорювати під час переговорів, а не виключати ще до їхнього початку. Тепер США дещо змінили свою риторику, заявивши, що це "все ще залишається на столі", — каже ексчиновник Пентагону.

На його думку, коли Путін буде дійсно зацікавлений у якійсь мирній угоді чи перемир’ї, тоді й вестимуться переговори щодо гарантій безпеки.

— Путін може розповідати про гарантії для Росії на кшталт "Україна має бути нейтральною, без армії, поза НАТО, і жодних європейських військ на землі". Проте Захід повинен придумати щось, що стане відповіддю на це, гарантією безпеки певного типу. Це можуть бути європейські сили, про які ми зараз говоримо, якщо справа дійде до тієї частини переговорів, коли про це можна буде домовитися, — пояснює американський експерт.

За його словами, це буде дуже складний переговорний процес. Подібні переговори, які ми бачили раніше на прикладі Балкан, займали дуже багато часу. І цей випадок не стане винятком.

— Але ключове в тому: щоб обидві сторони щиро сіли за стіл переговорів, вони мають бути зацікавлені в мирі. Принаймні одна зі сторін повинна потребувати миру. А зараз, здається, росіяни не відчувають такої потреби, — підсумував Джим Таунсенд.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як Путін тримає Трампа на гачку.