Милованов розповів, що робить нас наркоманами
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Люди помічають у себе нав'язливі думки і втрату контролю
Активні користувачі ChatGPT після тривалого користування помічають у себе нав'язливі думки, втрату контролю. Це нагадує справжню ломку залежних людей.
Про це пише український економіст, спеціаліст з макроекономіки та теорії ігор Тимофій Милованов. За його словами, зміни самопочуття користувачів почали фіксувати OpenAI та MIT Media Lab
"ChatGPT робить вас наркоманом", — каже Милованов.
Він пояснює, що під час тривалого спілкування зі штучним інтелектом він може перетворюватись на уявного друга. Активні користувачі ChatGPT частіше за інших відчувають самотність і реагують на мінімальний стрес разючою зміною поведінки.
"Текстом люди говорять емоційніше, більше відчуттів та відвертості, ніж голосом", — додає економіст.
Милованов наголосив, що меншу емоційну прив'язаність до чату мають люди, які більше особистого розповідають ШІ, діляться думками і переживаннями. А ті, хто проводить з ChatGPT брейншторми або просять поради більш прив'язані.
Нагадаємо, ШІ може зробити перестановку в квартирі за кілька хвилин. Тепер змінити інтер'єр з мінімальними вкладеннями можна за допомогою сучасних технологій.
Раніше "Телеграф" писав, що ШІ розповів, як спланувати ідеальну подорож на вихідні за 5 хвилин.