Навіть до 6 тисяч не дотягне? Яка може бути пенсія в касира у 2025

Виплата розрахована за 30-35 років стажу

З наближенням пенсійного віку багатьох починає цікавити питання суми їх майбутніх виплат від держави. До прикладу, скільки буде отримувати касир АТБ чи іншого супермаркету, пропрацювавши там тривалий час.

"Телеграф" вирішив підрахувати ймовірну суму майбутньої пенсії для касирів з АТБ, використавши спеціальний калькулятор. Зауважимо, що розмір пенсійних виплат в Україні коливається залежно від кількості страхового стажу, віку виходу на пенсію та заробітної плати. Відповідно, чим більше дохід, тим вищою буде пенсія.

Аналізуючи ринок праці, можна дійти висновку, що середня зарплата касира АТБ по Україні у 2025 році становить приблизно 15 тисяч грн. Проте в кожному місті та області ця сума може бути вищою чи нижчою. До того ж не слід забувати про додаткові зміни та премії.

Якщо жінка, яка працювала в АТБ касиром протягом 30 років, вийде на пенсію у 60, вона отримувати від держави щомісяця приблизно по 4 930 грн.

Якщо ж касиром працював чоловік, який отримував зарплату в середньому в 15 тисяч грн, він отримуватиме 5 751 грн. І це за повний стаж роботи в 35 років.

Зауважимо, що ця цифра приблизна і може змінюватись від рівня зарплати та зміни роботи, або отримання підвищення. Також ця пенсія розрахована без врахування пільгових категорій населення, а саме ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи зможете ви отримувати пенсію в 10 тисяч, якщо маєте мінімальний стаж в 2025.