Гель чи порошок: який засіб краще пере у холодній воді

На розчинення впливають температура, склад засобу та розмір його частинок

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Гель для прання легше змішується з холодною водою, оскільки вже має рідку основу. Порошку спочатку потрібно розчинитися: його тверді частинки мають перейти у водний розчин, і цей процес залежить від умов прання.

Вплив температури, розміру частинок і складу порошку на його розчинення дослідники описали в Asian Journal of Chemistry. Вони вивчали порошковий засіб у деіонізованій воді та встановили, що перебіг процесу добре відповідає моделі дифузійного контролю.

Чому рідкому засобу простіше змішатися з водою

Головна відмінність – початковий стан засобу. Гель потрапляє у воду як рідка суміш, тоді як порошок складається з твердих частинок, яким потрібен окремий етап розчинення. Саме цей етап створює різницю між двома формами засобів у холодній воді.

Для порошку важливий перехід речовин від поверхні частинки в навколишню воду. Дифузійний контроль означає, що швидкість процесу пов’язана з перенесенням розчинених компонентів. Тому пояснювати поведінку порошку лише його назвою чи призначенням недостатньо: значення мають і властивості частинок, і середовище, у яке вони потрапляють.

Дослідження пов’язує швидкість розчинення порошку з перенесенням його компонентів у воду Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Що впливає на розчинення порошку

У дослідженні розглядали кілька чинників:

температуру розчинення;

розмір частинок;

співвідношення твердої речовини й рідини;

частку лінійного алкілбензолсульфонату натрію – одного з мийних компонентів.

Такий підхід показує, чому властивості різних порошкових засобів не варто зводити до одного показника.

Окремо автори розібрали роль карбонату натрію та лінійного алкілбензолсульфонату натрію в механізмі розчинення. Отже, для поведінки порошку у воді важлива сама рецептура: засоби однакової форми випуску мають різний склад, а розмір їхніх частинок також є окремим чинником процесу.

Кількість води стосовно кількості порошку – ще одна умова, яку враховували дослідники. Температура працює не ізольовано: розчинення відбувається за поєднання конкретного складу, розміру частинок і співвідношення засобу та рідини. Саме тому порівняння гелю й порошку в холодній воді насамперед стосується того, як вони переходять у мийний розчин.

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