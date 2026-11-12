Гель чи порошок: який засіб краще пере у холодній воді
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На розчинення впливають температура, склад засобу та розмір його частинок
Гель для прання легше змішується з холодною водою, оскільки вже має рідку основу. Порошку спочатку потрібно розчинитися: його тверді частинки мають перейти у водний розчин, і цей процес залежить від умов прання.
Вплив температури, розміру частинок і складу порошку на його розчинення дослідники описали в Asian Journal of Chemistry. Вони вивчали порошковий засіб у деіонізованій воді та встановили, що перебіг процесу добре відповідає моделі дифузійного контролю.
Чому рідкому засобу простіше змішатися з водою
Головна відмінність – початковий стан засобу. Гель потрапляє у воду як рідка суміш, тоді як порошок складається з твердих частинок, яким потрібен окремий етап розчинення. Саме цей етап створює різницю між двома формами засобів у холодній воді.
Для порошку важливий перехід речовин від поверхні частинки в навколишню воду. Дифузійний контроль означає, що швидкість процесу пов’язана з перенесенням розчинених компонентів. Тому пояснювати поведінку порошку лише його назвою чи призначенням недостатньо: значення мають і властивості частинок, і середовище, у яке вони потрапляють.
Що впливає на розчинення порошку
У дослідженні розглядали кілька чинників:
- температуру розчинення;
- розмір частинок;
- співвідношення твердої речовини й рідини;
- частку лінійного алкілбензолсульфонату натрію – одного з мийних компонентів.
Такий підхід показує, чому властивості різних порошкових засобів не варто зводити до одного показника.
Окремо автори розібрали роль карбонату натрію та лінійного алкілбензолсульфонату натрію в механізмі розчинення. Отже, для поведінки порошку у воді важлива сама рецептура: засоби однакової форми випуску мають різний склад, а розмір їхніх частинок також є окремим чинником процесу.
Кількість води стосовно кількості порошку – ще одна умова, яку враховували дослідники. Температура працює не ізольовано: розчинення відбувається за поєднання конкретного складу, розміру частинок і співвідношення засобу та рідини. Саме тому порівняння гелю й порошку в холодній воді насамперед стосується того, як вони переходять у мийний розчин.
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