Вам можуть перерахувати пенсію. Що для цього потрібно зробити

ПФУ обере найвигідніший варіант перерахунку

Окрім індексації, пенсіонерам також можуть провести перерахунок. Причому це можуть здійснити після подання відповідної заяви до Пенсійного фонду.

В основному, перерахунок здійснюється у разі збільшення страхового стажу або зарплати. Але у деяких випадках його проводять на основі особистого звернення літної особи, як пояснив адвокат Айвазян Юрій на порталі "Юристи.ua".

Під час подання заяви пенсіонеру не обов'язково вказувати причину звернення, однак йому можна попросити ПФУ самостійно визначити оптимальний варіант перерахунку виплати. У такому випадку фонд розгляне варіанти перерахунку й обере більш вигідний.

Він також пояснив, що пенсію можуть перерахувати не лише при виході на відпочинок, а й після її призначення, залежно від змін в зарплаті, трудовому стажі або прожитковому мінімуму.

Крім того, є ще чотири причини, коли можуть зробити перерахунок пенсії, зокрема:

подання пенсіонером до ПФУ документів, які підтверджують його стаж або дохід, що не були враховані раніше;

встановлення нових надбавок, підвищень, доплат тощо. Зокрема, це стосується людей, які отримують військові пенсії, пенсії за особливі заслуги, а також почесні звання "заслужений" або "народний" тощо;

заява була подана учасником бойових дій;

оформлення пенсії по втраті годувальника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у кого з українців пенсія у 2025 році складе всього 800 гривень.