Вам могут пересчитать пенсию. Что для этого нужно сделать

ПФУ выберет самый выгодный вариант перерасчета

Кроме индексации, пенсионерам также могут провести перерасчет. Причем это могут осуществить после подачи соответствующего заявления в Пенсионный фонд.

В основном, перерасчет производится в случае увеличения страхового стажа или зарплаты. Но в некоторых случаях его проводят на основе личного обращения пожилого человека, как пояснил адвокат Айвазян Юрий на портале "Юристы.ua".

При подаче заявления пенсионеру необязательно указывать причину обращения, однако ему можно попросить ПФУ самостоятельно определить оптимальный вариант перерасчета выплаты. В таком случае фонд рассмотрит варианты перерасчета и выберет более выгодный.

Он также пояснил, что пенсию могут пересчитать не только при выходе на отдых, но и после ее назначения, в зависимости от изменений в зарплате, трудовом стаже или прожиточном минимуме.

Кроме того, есть еще четыре причины, когда могут произвести перерасчет пенсии, в частности:

предоставление пенсионером в ПФУ документов, подтверждающих его стаж или доход, которые не были учтены ранее;

установление новых надбавок, повышений, доплат и тому подобное. В частности, это касается людей, которые получают военные пенсии, пенсии за особые заслуги, а также почетные звания "заслуженный" или "народный" и т.д;

заявление было подано участником боевых действий;

оформление пенсии по потере кормильца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, у кого из украинцев пенсия в 2025 году составит всего 800 гривен.