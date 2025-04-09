Українці можуть змінити вид пенсії: що треба знати і коли це має сенс

Часто самі пенсіонери не знають, що мають право на інший, вигідніший вид пенсії

Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачає: якщо людина має право на кілька видів пенсії — за віком, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника — вона може обрати один з них. При цьому є особливості для кожного виду.

Пенсія за вислугу років

Якщо людина має право на таку пенсію, але продовжує працювати — отримує лише зарплату. Якщо після призначення пенсії за вислугу років людина не працювала, то й пенсія за віком після 60 років розраховуватиметься за тими самими даними, фактично зміниться тільки її вид. Але якщо людина після виходу на пенсію за вислугою працювала, то стаж і заробіток, набутий після цього, можуть бути враховані для перерахунку — за умови подання відповідної заяви. Це збільшує коефіцієнт страхового стажу і заробітної плати.

Пенсія по інвалідності

Якщо людина з інвалідністю після виходу на пенсію працювала і набрала щонайменше 24 місяці страхового стажу, то при переході на пенсію за віком при розрахунку враховують середній заробіток за останні три роки перед зверненням, що дозволяє підвищити розмір пенсії. Під час призначення пенсії по інвалідності в стаж зараховується весь період до 60 років з моменту призначення інвалідності, але при переході на пенсію за віком — тільки фактичний страховий стаж.

Пенсія по втраті годувальника

Вдова може претендувати на частину пенсії померлого чоловіка, у випадку, якщо вона не працездатна та чоловік її утримував. Зазвичай виплачують 50%, але у випадку дружини загиблого воїна, розмір виплат не може бути меншим за двократний розмір прожиткового мінімуму — 4722 грн. Якщо дружина в цей час отримує пенсію по інвалідності з дитинства, виплати сумуються.

Як перейти на іншу пенсію

Процедура переходу — не автоматична. Потрібно подати заяву до Пенсійного фонду та надати відповідні документи, які підтверджують стаж, заробіток і право на зміну пенсії. Після цього у Пенсійному фонді мають до 10 днів на ухвалення рішення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що переоформити на себе пенсію померлого можуть не тільки вдови чи вдівці, а й інші родичі. Умови ті ж самі, зокрема, бути на утриманні.