Пенсіонерам передбачена надбавка в майже тисячу. Хто її отримуватиме щомісячно

Доплата самотнім пенсіонерам надаватиметься щомісячно, якщо вони потребуватимуть догляду

Пенсія самотніх українців може вирости за допомогою надбавки в майже 1 тисячу гривень, якщо їм потрібен догляд. Вона виплачуватиметься щомісячно. Аби оформити її, потрібно також відповідати ще деяким умовам.

Згідно зі законом "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", розмір надбавки одиноким пенсіонерам за догляд складає 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тобто 944 гривень, адже у 2025 році він дорівнює 2 361 гривні.

Аби отримувати таку надбавку, особі потрібно дотримуватись таких умов:

вона досягла 80 років і більше;

проживає окремо, без родичів або осіб, які можуть забезпечити догляд;

має підтверджену лікарями потребу в постійному сторонньому догляді;

їй призначена пенсія за віком.

Однак її точно не виплачуватимуть тим, хто отримує пенсію через інвалідність. Їх необхідність у догляді має бути офіційно підтверджена медичними висновками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, Яким має бути ваш дохід, аби пенсія в 60 років з 35 роками стажу не була менше 10 000 гривень.