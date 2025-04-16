В сім'ї є тільки непрацездатний. Яка буде виплата, як для малозабезпеченого

Такі сім'ї також можуть розраховувати на допомогу

Малозабезпечені сім'ї в Україні мають право на соціальну виплату. Її можна оформити навіть і тим домогосподарствам, де є лише одна непрацездатна особа — пенсіонер або особа з інвалідністю.

Скільки передбачено грошової допомоги для малозабезпеченої сім'ї з одною непрацездатною особою, з'ясував "Телеграф". Аби дізнатись це, ми використали спеціальний калькулятор на сайті "П'яточок".

Згідно з ним, якщо в домогосподарстві немає працездатних осіб та дітей різного віку — до 6, від 6 до 18 та від 18 до 23 років, але є одна непрацездатна людина, ймовірно, пенсіонер або особа з інвалідністю, у якої немає доходу за 6 місяців, то тоді держава призначить їй соціальну виплату у 2361,0 гривень.

Однак ця сума є приблизною і може відрізнятись від тієї, яка буде призначена органом соціального захисту населення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф"писав про те, яку соціальну виплату призначить держава для малозабезпеченої родини, де вихованням двох маленьких дітей до шести років займаються двоє літніх осіб, тобто пенсіонери.