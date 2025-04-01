Якщо маленьких дітей виховують двоє пенсіонерів. Яка виплата буде у малозабезпеченій сім'ї

Непрацездатним особам в малозабезпеченій родині, які виховують двох дітей, виплачуватимуть понад 8 тис. грн допомоги

Малозабезпеченим родинам держава виплачує соціальну допомогу. Вона передбачена і тим домогосподарствам, де є лише пенсіонери й діти.

Сума виплати залежить від кількості осіб в сім'ї, їхнього доходу та прожиткового мінімуму на поточний рік. Але якою точно вона буде для пенсіонерів, що самостійно виховують двох дітей, розбирався "Телеграф", використавши спеціальний калькулятор на сайті "П'яточок".

Відповідно до нього, якщо в малозабезпеченій сім'ї немає батьків, а двох дітей віком до 6 років виховують два пенсіонери і їх сукупний дохід за пів року складає 24 тисячі гривень, тобто щомісячна пенсія в 4 тисячі гривень на двох, то держава призначить їй допомогу в 8154,70 гривень.

Зауважте, чим вищим є сукупний дохід родини, тим меншою буде сума грошової допомоги. Крім того, вона може відрізнятись від тієї, яку призначить орган соціального захисту населення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може малозабезпечена родина отримати значну виплату, якщо двоє батьків працездатні, але не працюють.