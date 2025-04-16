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В семье есть только нетрудоспособный. Какая будет выплата, как для малообеспеченного

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Пенсионер
Пенсионер. Фото Колаж Телеграфу

Такие семьи также могут рассчитывать на помощь

Малообеспеченные семьи в Украине имеют право на социальную выплату. Ее можно оформить даже и тем домохозяйствам, где есть только одно нетрудоспособное лицо — пенсионер или лицо с инвалидностью.

Сколько предусмотрено денежной помощи для малообеспеченной семьи с одним нетрудоспособным лицом, выяснил "Телеграф". Чтобы узнать это, мы использовали специальный калькулятор на сайте "Пяточок".

Согласно ему, если в домохозяйстве нет трудоспособных лиц и детей разного возраста — до 6, от 6 до 18 и от 18 до 23 лет, но есть один нетрудоспособный человек, вероятно, пенсионер или лицо с инвалидностью, у которого нет дохода за 6 месяцев, то тогда государство назначит ему социальную выплату в 2361,0 гривны.

Однако эта сумма приблизительна и может отличаться от той, которая будет назначена органом социальной защиты населения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую социальную выплату назначит государство для малообеспеченной семьи, где воспитанием двух маленьких детей до шести лет занимаются два пожилых человека, то есть пенсионеры.

Теги:
#Социальные выплаты #Выплаты #Малообеспеченные семьи #Денежная помощь