Народився в Росії, але знищив паспорт і став українцем: що відомо про ведучого "Говорить вся країна" Суханова

Суханов став на бік України ще 2014 року

Відомий телеведучий та журналіст Олексій Суханов, який приховує своє особисте життя, відмовився від Росії, попри те, що народився та прожив там 40 років. Він обірвав зв’язок із родичами та отримав громадянство України.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про життя телеведучого. Ми дізналися, яким був його кар’єрний шлях і що Олексій Суханов говорить зараз про Росію та війну.

Олексій Суханов — що відомо про телеведучого

Журналіст та ведучий програми "Говорити вся країна" Олексій Суханов народився 1974 року в Іваново (Росія), де закінчив школу, а вищу освіту здобув у Московському університеті комерції за спеціальністю "менеджмент".

Олексій Суханов у молодості

Але своє покликання Олексій знайшов на телебаченні. Спочатку він працював на іванівському обласному ТБ, потім на радіостанції "Маяк", а також був ведучим програм "Велика країна", "Головне", "Тут і зараз", які виходили на російських телеканалах.

Олексій Суханов жив і працював у Росії 40 років

А у 2012 році Суханов став ведучим в Україні та спочатку поєднував роботу у двох країнах, але все змінилося після Євромайдану. У серпні 2014 року Олексій Суханов став на бік нашої країни й пішов з російського телеканалу, бо був не згоден з їхньою позицією щодо війни на Донбасі та іншими політичними подіями.

На каналі "Україна" Олексій вів рубрику "Кращі рецепти", а згодом став ведучим програми "Кулінарна академія". А коли у 2022 році телеканал закрили, Суханов став співпрацювати з "1+1" і став ведучим ток-шоу "Говорити вся країна", яке виходить в етер з лютого 2023 року.

Олексій Суханов став на бік України у 2014 році

Що Олексій Суханов говорить про Росію про війну

Телеведучий обрав чітку позицію щодо війни з Росією, яка розпочалася ще 2014 року. Він переїхав до України й поставив собі за мету вивчити українську мову, а для цього він багато читав і не боявся розмовляти, попри помилки.

"Будь-яка країна — це мова, це традиції, це історія. Якщо ти всього цього не поважаєш — не будується країна", — зазначав Суханов під час ефіру програми "Студія 1+1".

Олексій Суханов знищив російський паспорт

Крім того, у січні 2022 року телеведучий отримав українське громадянство, але в інтерв’ю виданню OBOZREVATEL розповідав, що зберігає російський паспорт, бо на нього купував нерухомість у Латвії. Але займався тоді переоформленням необхідних документів. Відомо, що він має квартиру в Юрмалі.

Олексій Суханов отримав українське громадянство

А вже в серпні 2023 року Суханов зазначив "24 каналу", що знищив російський паспорт, щоб остаточно позбавитися всього, що його пов’язувало з цією країною. Телеведучий зазначив, що офіційно пообіцяв Україні не користуватися документом країни-агресора.

Олексій Суханов не вірить, що Росія зміниться

Що стосується повномасштабної війни, то Суханов зустрів її в Києві й був шокований подіями, що відбувалися. Але думки втекти з України в нього не було, навпаки, телеведучий вступив до лав тероборони та прослужив там два місяці. Про це він розповів в інтерв’ю "ЖВЛ".

Олексій Суханов не спілкується із родичами в Росії

Олексій зізнався, що того дня йому зателефонувала мама, яка залишилася в Росії, і сказала, щоб він повертався додому. На це телеведучий відповів, що з 2014 року його дім – це Україна.

У своєму недавньому інтерв’ю "ТСН Наодинці" Олексій Суханов зазначив, що розірвав зв’язок із родичами з Росії після початку повномасштабного вторгнення та викреслив їх із життя, але говорити про це не хоче, оскільки це ще "болить".

Олексій Суханов

Також він висловився про росіян, наголосивши, що ні країну, ні її мешканців неможливо змінити. У Росії може щось змінитись лише у випадку, якщо її очолить міжнародний лідер, який зможе кардинально змінити закони, а самі росіяни перестануть поклонятися диктатору.

"Для мене тієї території не існує. У моїй голові всі кредити вона вичерпала і скористалася всім. Щодо Росії — ні, я не вірю: вона ніколи не буде іншою ... Тільки якщо ось закрити, хлоркою залити, накрити плівкою, дати постояти років десять, потім зняти, запросити прибиральниць, щоб це вимили й запустити нову країну на тому місці. Тоді — так", — підкреслив він.

Як виглядає зараз Олексій Суханов

"Телеграф" писав раніше, де зараз легендарний диктор Олександр Сафонов і що про нього відомо. Чоловік прикутий до інвалідного візка вже 16 років.

Олексій Суханов