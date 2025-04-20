Чиїсь пенсії виросли на 1300 грн. Хто почав отримувати більше

Одній категорії літніх осіб пощастило — їм підвищили пенсії на 1300 грн

В Україні відбулось підвищення пенсій. Деякі українці почали отримувати на майже 1300 гривень вищі виплати.

Найпомітніше пенсії збільшились у суддів. Їм передбачено в середньому 108 321,6 гривні — це на 1281 гривню більше, ніж на початку року, про це йдеться у видання "На пенсії", посилаючись на дані Пенсійного фонду України.

Водночас за даними видання, в Україні пенсії отримують 10,3 мільйона осіб, більшість пенсіонерів, зокрема 7,5 мільйона, мають виплати за віком.

Решті українців нараховують виплати за вислугу років в 12 тисяч гривень, соціальні пенсії та пенсії по інвалідності.

Є категорія пенсіонерів, а саме 398 267 осіб, які мають щомісячну пенсію до 3 тисяч гривень. Ще майже 3 340 500 осіб має пенсії в діапазоні від 3001 до 4000 гривень, у середньому — 3 341,83 гривні.

Пенсія від 4001 до 5000 гривень нараховується 20,4% українцям, тобто 2 105 500 особам. Тим часом 28,9%, а саме 2 987 845 особам, здійснюють пенсії в сумі від 5001 до 10 000 гривень.

У ПФУ не забули й про пенсіонерів, які отримують понад 10 тисяч гривень — 14,5%, тобто 1 499 274 осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з пенсіонерів зможе отримувати надбавку протягом 18 років.