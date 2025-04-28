Якщо в родині працездатні батьки та пенсіонери. Коли вони можуть отримати майже 15 тисяч

Малозабезпеченій сім'ї в 2025 році передбачено до 15 тис. грн, якщо в ній є батьки, пенсіонери та діти

Малозабезпечені родини в Україні у 2025 році мають право на соціальну виплату. Її сума вираховується залежно від кількості членів в родині, їх сукупного доходу та прожиткового мінімуму в поточному році.

А якою очікується допомога для родини, де є четверо працездатних дорослих та двоє дітей, що ходять в школу, розбирався "Телеграф". В цьому допоміг спеціальний калькулятор на сайті "П'ятачок".

Якщо в малозабезпеченій сім'ї у 2025 році є двоє працездатних батьків, дідусь та бабуся, а також двоє школярів віком від 6 до 18, то домогосподарство має право на майже 15 тисяч гривень виплати, якщо його дохід за пів року складає 0 гривень.

Але сума є приблизною і може відрізнятись від тієї, що вирішить нараховувати орган соціального захисту населення, адже особа могла припуститися помилки під час вираховування сукупного доходу родини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому малозабезпеченій родині з трьома школярами не виплачуватимуть соціальну допомогу у 2025 році. Є певні умови, яким потрібно відповідати.