Если в семье трудоспособные родители и пенсионеры. Когда они могут получить почти 15 тысяч

Малообеспеченной семье в 2025 году предусмотрено до 15 тыс. грн, если в ней есть родители, пенсионеры и дети

Малообеспеченные семьи в Украине в 2025 году имеют право на социальную выплату. Ее сумма высчитывается в зависимости от количества членов в семье, их совокупного дохода и прожиточного минимума в текущем году.

А какой ожидается помощь для семьи, где четверо трудоспособных взрослых и двое детей, которые ходят в школу, разбирался "Телеграф". В этом помог специальный калькулятор на сайте "Пятачок".

Если в малообеспеченной семье в 2025 году есть двое трудоспособных родителей, дедушка и бабушка, а также двое школьников в возрасте от 6 до 18 лет, то домохозяйство имеет право на почти 15 тысяч гривен выплаты, если его доход за полгода составляет 0 гривен.

Но сумма является приблизительной и может отличаться от той, что решит начислять орган социальной защиты населения, ведь лицо могло допустить ошибку при вычислении совокупного дохода семьи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему малообеспеченной семье с тремя школьниками не будут выплачивать социальную помощь в 2025 году. Есть определенные условия, которым нужно соответствовать.