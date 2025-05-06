Ціни на твердий сир кусаються. Порівнюємо найдешевші варіанти в магазинах

Деякі магазини не опускають цінники нижче 199 гривень

Твердий сир, як і інші популярні продукти, продовжує рости в ціні. Деякі марки продають кілограм за захмарними цінами й, аби не лякати покупців, пропонують купити більш дешевий варіант — пачку, в якій від 40 грамів продукту.

"Телеграф" вирішив проаналізувати ціни на твердий сир в магазинах та порівняти, які з них продають найбільш дешевий товар. Згідно з даними Мінфіну, наразі середня ціна твердого сиру "Звени Гора" голландського 45% складає 199,0 гривень за 285 грамів. Водночас сир твердий "Комо" традиційний 50% коштує 482,0 гривень, але за 1 кілограм.

В "Metro" можна купити найдешевший сир за 89,90 гривень. В упаковці всього 100 грамів.

"Сільпо" пропонує купити твердий сир за найнижчою ціною у 25,90 гривень за 100 грамів.

В магазині "АТБ" найнижча вартість сиру складає 41,30 гривень за 150 грамів.

"Fozzyshop" пропонує придбати найдешевший твердий сир за 83,90 гривень. В упаковці 150 грамів.

Своєю чергою у "Novus" найдешевший твердий сир продається за ціною 49,99 гривні. Упаковка важить 90 грамів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли буряк в Україні коштував на 35 гривень дешевше.