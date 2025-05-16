Ягоди та овочі будуть "золоті": що чекає на українців після погодних гойдалок

Весняна негода в Україні призведе до зростання цін на овочі та фрукти мінімум на 30% і імпорт не зможе стримати це подорожчання, прогнозує Руслан Голуб

Погода в Україні у квітні та травні дивувала своїми показниками — йшов сніг, вдарили сильні морози, а зараз заливає дощами. Українці занепокоєні тим, що холодна пора знищує врожай. А що ж буде з цінами?

Про це "Телеграф" поговорив з власником СТОВ "Енограй" Русланом Голубом. Він поділився можливими прогнозами щодо цін, розповів, які фрукти злетять у ціні, а що буде дешевшати.

Прогнози будуть пізніше, але ціни таки збільшаться

За його словами, приблизні цифри можна буде сказати, коли закінчиться травень, але вони однозначно збільшаться. Він каже, що орієнтовно це буде мінімум 30 відсотків.

Чи допоможе імпорт стримати ціни

На запитання, чи можна буде врегулювати ціни за рахунок імпортних овочів та фруктів, аграрій відповів, що не можна. Він додав, що в Україні ціни нижче на овочі та фрукти.

"По різних продуктах буде різна ціна. Але в нас внутрішня ціна була нижча, ніж європейська. І при імпорті продуктів ціна виросла", — пояснив Голуб.

Як імпорт вплине на місцевих аграріїв

За словами Руслана Голуба, українські аграрії постраждають через недоотримання врожаю, але імпортовані овочі не вплинуть.

"Аграрії постраждають, що не отримають врожаю. Але з точки зору ринку, вони мають заповнюватись. Вони постраждають тільки в фінансовому плані, що не отримають дохід, не отримають валовий виторг. Тобто вони підуть у збитки, тому що не отримують того врожаю, який би мали отримувати. Збільшення ціни їм не компенсує втрати", — підкреслив він.

Скільки буде коштувати зварити борщ

Щодо заяв народного депутата Михайла Цимбалюка про подорожчання "борщового набору" через заморозки, керівник "Енограю" висловив сумніви у компетентності політиків оцінювати такі речі.

"Не можна оцінити врожай моркви, столового буряка, тому що, наприклад, капуста ще висаджується. Якщо вам скажуть, то це буде пальцем в небо по борщовому набору. Тому що вони не мають об'єктивної цифри, хоча б приблизно оцінити більш-менш, щоб попасти в ціну. Сьогодні капуста, яка коштує 70 гривень кілограм, то вона не виросте, вона впаде. Вона не буде коштувати 70 гривень кілограм", — зауважив Голуб.

Додамо, скільки коштує у травні 2025 року зварити борщ. Як показує наша інфографіка, для приготування 3-літрової каструлі борщу необхідно витратити 144,19 гривень.

Черешні будуть "золотими"

На запитання про регіональні відмінності та заморозки, то Голуб зазначив, що постраждали всі регіони України, але найбільше — західні області.

"Заморозки були по всій Україні, в когось більше, в когось менше, але Захід України, там раніше цвітіння, вони більше постраждали. Постраждала і не окупована Херсонщина, Правобережжя Херсонщини, Миколаївщина, Запоріжжя також, але більше постраждали ті регіони, де цвітіння було раніше", — пояснив аграрій.

За його прогнозами, в першу чергу зростуть ціни на фрукти. Зокрема, подорожчає черешня.

Раніше "Телеграф" писав, що весняні заморозки вдарять по цінах на три популярні фрукти.