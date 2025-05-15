Весняні заморозки вдарять по цінах на три популярні фрукти

Деякі фрукти будуть дорогим задоволенням цьогоріч

Несприятливі погодні умови в Україні цієї весни негативно впливають на вирощування фруктів, овочів і ягід. Зокрема, урожай може бути не таким великим, як раніше. Експерти вже прогнозують, що це призведе до підвищення цін.

Аналітик української інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій дав ексклюзивний коментар "Телеграфу". Він пояснив, що через квітневі заморозки постраждали такі фрукти, як абрикоси, персики і частково яблука. Зменшення урожаю позначиться й на цінах. За словами експерта, ранні сорти фруктів і овочів точно будуть недешевими.

"Оскільки у квітні були заморозки, то, скоріш за все, ранні фрукти й, можливо, деякі ранні овочі дійсно не будуть дешевшати так, як ми могли б того очікувати", — прогнозує Паращій.

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Заморозки, зливи та сніг цієї весни уповільнив вирощування плодових. Через це фермери отримують менший урожай. Тому й споживачам доведеться зачекати з ранніми сортами фруктів, які, ймовірно, будуть дорогими.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ранні ягоди та фрукти вже можна придбати на ринках і у магазинах. Також з'ясували, скільки доведеться заплатити за сезонні смаколики.