Популярный овощ для летнего салата подешевел. Где можно купить его по акции

На помидоры можно потратить до 70 гривен

Помидоры в Украине падают в цене. Причинами удешевления стали увеличение предложения и низкий спрос. Местами стоимость на некоторые сорта значительно уменьшилась и, если поискать, то в украинских магазинах можно найти еще более выгодные предложения.

В настоящее время тепличные помидоры снижаются в цене из-за увеличения предложения и низкого спроса, как сообщили в EastFruit. Местные комбинаты продают их по 65-80 гривен.

Однако цены еще зависят от сорта и объемов партии продукции, которые предлагаются на рынке в среднем на 20% дешевле, чем на прошлой неделе.

В то же время стоимость помидоров в Украине сейчас на 23% выше, чем была в мае 2024 года. Есть вероятность, что они будут дешеветь в дальнейшем, если сохранятся такие же темпы реализации.

Цены на помидоры в Украине

Средняя стоимость красных помидоров в конце мая составляет 103,66 грн, что на 8,76 грн дешевле, чем было в апреле. Самое дешевое предложение есть у Novus – за 78,99 гривны.

Между тем, килограмм розовых помидоров стоит в среднем 117,29 гривны. Еще в апреле их продавали за 189,51 гривны, то есть на 72,22 гривны дороже. Самая низкая стоимость есть в Auchan — 99,90 гривны.

Однако помидоры сливка, напротив, выросли в стоимости. В настоящее время их можно купить за 151,17 гривны, хотя в апреле это можно было сделать по цене 145,25 гривны. Сэкономить на кило можно в Auchan – 124,0 гривны.

Где еще можно сэкономить

Есть еще более выгодные цены, в частности в АТБ. Сейчас там действует акция на тепличные томаты — 69,95 гривны за килограмм.

Между тем в Сільпо цены стартуют от 83,0 гривны за 1 килограмм.

Фора же предлагает купить кило самых дешевых помидоров за 99,0 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, за сколько можно купить кило черешни и малины в Киеве.