Відкрити карту "Національний кешбек" можна за пару хвилин: повна покрокова інструкція (відео)
Заробляти бонуси можна на товарах українського виробництва
З 20 березня 2026 року в Україні було розширено програму "Національний кешбек" і тепер відсоток з покупок можна повертати за паливо. На щастя, для тих, хто ще не брав участі у програмі, відкрити картку для виплат можна лише у кілька кліків.
"Телеграф" розповідає про те, як відкрити карту "Національний кешбек".
- Для цього зайдіть у програму "Дія" та виберіть "Національний кешбек".
- Натисніть кнопку "Відкрити картку для виплат".
- "Дія" запропонує перелік банків для відкриття картки. Якщо картка вже є, її можна підв’язати до "Дії".
Приклад відкриття картки з нуля в одному з найпопулярніших банків України ("ПриватБанк"):
- Оновіть або встановіть застосунок Приват24.
- Відкрийте картку "Національний кешбек" Mastercard від ПриватБанку.
- Перейдіть у застосунок Дія.
- Виберіть для отримання нарахованого кешбеку картку ПриватБанку.
- Здійснюйте купівлі з інших карток ПриватБанку (Картка для виплат, картка "Універсальна" тощо) в продавців українських товарів та українських ліків (окрім підакцизних), які виробники внесли до спеціального переліку та накопичуйте кешбек за програмою "Національний кешбек".
