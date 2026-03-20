Рус

Відкрити карту "Національний кешбек" можна за пару хвилин: повна покрокова інструкція (відео)

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Відкрити картку для виплат. Фото Телеграф

Заробляти бонуси можна на товарах українського виробництва

З 20 березня 2026 року в Україні було розширено програму "Національний кешбек" і тепер відсоток з покупок можна повертати за паливо. На щастя, для тих, хто ще не брав участі у програмі, відкрити картку для виплат можна лише у кілька кліків.

"Телеграф" розповідає про те, як відкрити карту "Національний кешбек".

  • Для цього зайдіть у програму "Дія" та виберіть "Національний кешбек".
  • Натисніть кнопку "Відкрити картку для виплат".
  • "Дія" запропонує перелік банків для відкриття картки. Якщо картка вже є, її можна підв’язати до "Дії".

Приклад відкриття картки з нуля в одному з найпопулярніших банків України ("ПриватБанк"):

  1. Оновіть або встановіть застосунок Приват24.
  2. Відкрийте картку "Національний кешбек" Mastercard від ПриватБанку.
  3. Перейдіть у застосунок Дія.
  4. Виберіть для отримання нарахованого кешбеку картку ПриватБанку.
  5. Здійснюйте купівлі з інших карток ПриватБанку (Картка для виплат, картка "Універсальна" тощо) в продавців українських товарів та українських ліків (окрім підакцизних), які виробники внесли до спеціального переліку та накопичуйте кешбек за програмою "Національний кешбек".

Теги:
#Виплати #Кешбек #нацкешбек