Відкрити карту "Національний кешбек" можна за пару хвилин: повна покрокова інструкція (відео)

Заробляти бонуси можна на товарах українського виробництва

З 20 березня 2026 року в Україні було розширено програму "Національний кешбек" і тепер відсоток з покупок можна повертати за паливо. На щастя, для тих, хто ще не брав участі у програмі, відкрити картку для виплат можна лише у кілька кліків.

"Телеграф" розповідає про те, як відкрити карту "Національний кешбек".

Для цього зайдіть у програму "Дія" та виберіть "Національний кешбек".

Натисніть кнопку "Відкрити картку для виплат".

"Дія" запропонує перелік банків для відкриття картки. Якщо картка вже є, її можна підв’язати до "Дії".

Приклад відкриття картки з нуля в одному з найпопулярніших банків України ("ПриватБанк"):

Оновіть або встановіть застосунок Приват24. Відкрийте картку "Національний кешбек" Mastercard від ПриватБанку. Перейдіть у застосунок Дія. Виберіть для отримання нарахованого кешбеку картку ПриватБанку. Здійснюйте купівлі з інших карток ПриватБанку (Картка для виплат, картка "Універсальна" тощо) в продавців українських товарів та українських ліків (окрім підакцизних), які виробники внесли до спеціального переліку та накопичуйте кешбек за програмою "Національний кешбек".

