Забудьте про АТБ та мобільний зв'язок: "Зимова тисяча" та кешбек тепер витрачаються за новими правилами

В Україні змінили категорії товарів, на які можна витратити Національний кешбек. Тепер ці кошти можна використовувати тільки так само як і "зимову тисячу".

Про це повідомляє Мінекономіки.

Нові правила почали діяти із 22 листопада. У міністерстві пояснюють зміни необхідністю синхронізувати її роботу з державною програмою "Зимова підтримка", оскільки обидві виплати надходять на одну картку, і владі потрібно контролювати, на що саме витрачаються гроші.

На що тепер можна витратити Національний кешбек та "зимову тисячу":

комунальні послуги;

поштові послуги;

харчові продукти в магазинах та супермаркетах;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Порівняно з попереднім переліком, із дозволених витрат зникли мобільний зв'язок, кінотеатри та заклади харчування.

На що витратити "зимову тисячу" та Нацкешбек

Варто зазначити, як раніше писав "Телеграф", наприклад, у супермаркеті АТБ не можна розрахуватися "зимовою тисячею" за продукти. У "Варусі" тимчасово розрахуватися поки що також не можна. Систему для оплати планують впроваджувати, проте точні терміни поки що невідомі.

Обидві програми працюватимуть за єдиними правилами до кінця червня 2026 року.

Довідково: до програми Національний кешбек долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах. Перевірити товар можна через сканер у застосунку Дія або на сайті "Зроблено в Україні".

Раніше "Телеграф" розповідав, що частиною програми "Зимова підтримка" також є можливість безкоштовно їздити потягами "Укрзалізниці". Йдеться про 3000 км. Стартуватиме програма з 1 грудня.