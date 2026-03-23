Чек здивує? Скільки коштує зібрати великодній кошик у "Сільпо"

Великдень уже не за горами. Традиційно перед святом зростає попит на святкові продукти. Якщо купувати по мінімуму й обирати більш дешеві продукти, то чек вийде досить невеликим.

Як порахував "Телеграф" мінімальний варіант святкового набору в "Сільпо" стартує приблизно від 550 гривень. До нього входять основні продукти, без яких зазвичай не обходиться жоден великодній кошик.

Скільки доведеться заплатити цього року

Головний атрибут свята — паска — коштує від 149 грн за 500 грамів. Інші варіанти сягають 239–279 гривень. Яйця коштують від 80,84 до 86,61 гривні.

Найбільше б’є по гаманцю м’ясна частина кошика. Ціни на популярні ковбаси стартують приблизно від 54,90 гривень (100 грамів) і можуть коштувати 75,90 гривень (100 грамів) і більше, тоді як шинка представлена у діапазоні від 29,90 гривень до 99 гривень за 100 і 170 грамів відповідно.

Вершкове масло коштує від 74,99 до 129 гривень за пачку. Твердий і напівтвердий сир можна придбати за цінами від 29,90 (100 грамів) до 149,99 гривні (упаковка в 300 грамів). Хрін залишається відносно доступним — від 25,99 до 44,49 гривні за банку.

Окремою позицією є кагор: ціни на нього стартують від 164 гривень і сягають близько 199 гривень за пляшку.

Таким чином, якщо обрати найдешевші позиції з кожної категорії — паску (149 грн), яйця (80,84 грн, ковбасу (54,90 грн), масло (74,99 грн), сир (29,99 грн), хрін (25,99 грн) та кагор (164 грн) — загальна вартість великоднього кошика складе приблизно 550 гривень. У разі вибору дорожчих товарів сума легко перевищить 960 гривень.Однак у більшості випадків продукти в цих наборах обчислюються порціями приблизно по 100 грамів.

