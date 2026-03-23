Счет вас удивит? Сколько стоит собрать пасхальную корзинку в "Сильпо"

На некоторые позиции действуют скидки

Пасха уже не за горами. Традиционно перед праздником растет спрос на праздничные продукты. Если покупать по минимуму и выбирать более дешевые продукты, то чек получится достаточно небольшим.

Как подсчитал "Телеграф", минимальный вариант праздничного набора в "Сильпо" стоит примерно от 550 гривен. В него входят основные продукты, без которых обычно не обходится ни одна пасхальная корзина.

Сколько придется заплатить в этом году

Главный атрибут праздника – паска – стоит от 149 грн за 500 граммов. Остальные варианты достигают 239–279 гривен. Яйца стоят от 80,84 до 86,61 гривны.

Больше всего бьет по кошельку мясная часть корзины. Цены на популярные колбасы стартуют примерно от 54,90 гривны (100 граммов) и могут стоить 75,90 гривны (100 граммов) и больше, тогда как ветчина представлена в диапазоне от 29,90 гривны до 99 гривен за 100 и 170 граммов соответственно.

Сливочное масло стоит от 74,99 до 129 гривен за пачку. Твердый и полутвердый сыр можно приобрести по ценам от 29,90 (100 г) до 149,99 гривны (упаковка в 300 грамм). Хрен остается относительно доступным – от 25,99 до 44,49 гривны за банку.

Отдельной позицией есть кагор: цены на него стартуют от 164 гривен и достигают около 199 гривен за бутылку.

Список товаров и их цены в "Сильпо". Фото: Телеграф

Ценники на яйца в "Сильпо". Фото: скриншот из магазина

Таким образом, если выбрать самые дешёвые товары из каждой категории — паску (149 грн), яйца (80,84 грн), колбасу (54,90 грн), масло (74,99 грн), творог (29,99 грн), хрен (25,99 грн) и кагор (164 грн) — общая стоимость пасхальной корзины составит примерно 550 гривен. В случае выбора более дорогих товаров сумма легко превысит 960 гривен. Однако в большинстве случаев продукты в этих наборах рассчитаны на порции примерно по 100 граммов.

Сколько стоит пасхальная корзина в 2026, если собирать в "Сильпо". Фото: згенерировано ИИ

