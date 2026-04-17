Через ціни на нафту здорожчає не лише бензин. Що в зоні ризику

Цьогоріч українці можуть не дочекатися традиційного зниження цін на сільгосппродукцію у травні

У березні через війну в Ірані в Україні зросли ціни лише на пальне. Однак вже у квітні можна чекати зростання вартості й інших товарів.

Такий прогноз дав заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло "РБК-Україна". За його словами, найбільше здорожчають товари, що везуть здалеку, тобто імпорт.

"Переважно це — непродовольчий сегмент. На тлі девальваційних очікувань збільшення ціни може бути відчутним, однак воно буде обмежуватися ослабленням купівельної спроможності", — пояснив експерт

За його оцінками, традиційного зниження цін на сільгосптовари в травні може і не бути. Крім того, можлива друга хвиля зростання цін — у вересні, коли закладатимуться запаси нового врожаю.

"Якщо до цього ситуація на ринку пального не вляжеться, ця хвиля теж може бути відчутною", — резюмував Жаліло.

