На території Львівської політехніки спалахнула пожежа: що відомо (відео)

Очевидці кажуть, що загоряння сталося через підпал

У Львові ввечері 14 листопада спалахнула пожежа в закинутій будівлі на вулиці Лазаренка. Полум'я охопило приміщення колишньої їдальні Львівської політехніки.

Очевидці кажуть, що загоряння сталося через підпал. Про це повідомив місцевий телеграм-канал.

Як повідомляється, пожежа розпочалася близько 19:00. На місці події працювали кілька пожежних автомобілів та бригад рятувальників. Фахівці ДСНС доклали максимум зусиль для локалізації займання та недопущення поширення вогню на сусідні будівлі.

Станом на 21:20 пожежу повністю ліквідовано. За попередньою інформацією, внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав. Причини виникнення пожежі наразі з'ясовуються компетентними органами.

Пресслужба ДСНС Львівщини повідомила, що найближчим часом повідомить додаткову інформацію щодо обставин пожежі та масштабів завданих збитків. Представники Львівської політехніки поки що не коментували ситуацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Львівщині під час руху спалахнула маршрутка з пасажирами. Інцидент стався у центрі міста Стрий.