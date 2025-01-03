Не поганий скульптор, а генетична мутація: у Португалії знайшли римську статуетку з унікальним обличчям (фото)

Археологи знайшли унікальну бронзову фігурку з ознаками рідкісного генетичного захворювання

Іноді знахідки археологів не тільки проливають світло на історичні факти, а допомагають краще зрозуміти ту епоху. На півночі Португалії, у стародавньому римському місті Бракара-Аугуста (сучасна Брага), археологи виявили бронзову фігурку, датовану II століттям нашої ери. Знахідка, що зображує жіночу постать із незвичайними рисами обличчя, може бути історичною фіксацією випадку синдрому Крузона — рідкісного генетичного розладу.

Артефакт був знайдений на вершині гори Чивідаде під час розкопок. Його риси демонструють фізичні аномалії, такі як:

екзофтальм (виступаючі очі),

екзотропія (зміщення очей),

асиметрія обличчя.

Дослідники використали іконодіагностику — метод, який аналізує медичні стани через мистецькі зображення, — щоб припустити наявність черепно-лицевого дизостозу (синдрому Крузона). Це захворювання спричиняє передчасне зрощення кісток черепа, що призводить до характерних деформацій.

Незвична римська статуетка з Португалії

Доктор Руї Морайс, який аналізував статуетку, звернув увагу на складність її виконання. На голові зображено діадему із семи стилізованих веж, які, ймовірно, символізують ворота римського міста. Виразні очі, асиметричні губи та нахилений овал обличчя передані з великою точністю.

На відміну від традиційних зображень римських богинь, фігурка тримає не ріг достатку, а змію, обвиту навколо жезла. Це символ, пов’язаний із божествами здоров’я, такими як Асклепій і Гігієя. Вчені припускають, що статуетка може представляти жрицю чи божество, пов’язане з лікуванням, можливо, Салюс — римську богиню здоров’я.

Знахідка піднімає питання про ставлення до людей із фізичними відмінностями у стародавніх суспільствах. Деякі вчені вважають, що такі риси могли вважатися божественними знаками або духовними дарами, як у шаманських традиціях.

Задокументовані на початку 20 ст. випадки синдрому

Ця бронзова фігурка є першим ймовірним випадком синдрому Крузона, зображеним у греко-римському мистецтві. Її відкриття не лише додає знань про історію медичних аномалій, але й допомагає краще зрозуміти соціокультурний контекст Давнього Риму.

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