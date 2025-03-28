Стало відомо, де на Дніпропетровщині знайшли тіло ймовірно вбитого чиновника (карта)

"Телеграф" дізнався подробиці

Померлий чоловік, якого знайшли на узбіччі дороги на Дніпропетровщині може бути Олександр Плахотнік. З'явились деталі, де виявили його труп.

За словами речниці поліції Дніпропетровської області Анни Старчевської, загиблий був знайдений за 5 метрів від дороги у Верхньодніпровському районі. Про це вона розповіла в коментарі "Телеграфу".

Більше деталей не надають, адже на місці події працюють слідчі. У мережі також, писали, що чоловік міг займатись скандинавською ходьбою, але у поліції поки не підтвердили цю інформацію.

Що відомо про подію

За даними поліції, у п'ятницю, 28 березня, зранку на узбіччі дороги було виявлено тіло чоловіка. Як пишуть місцеві канали, спираючись на свої джерела, вбитий мав два кульових поранення в потилицю.

"Труп побачив водій, який їхав повз неподалік від села Домоткань. За нашою інформацією, поряд знайшли гільзи. Одна з версій на зараз: Плахотніка могли вбити", — пише паблік "СВОЇ. Кривий Ріг".

У Національній поліції України пишуть, що за фактом вбивства чоловіка у Кам’янському районі відкрито кримінальне провадження.

Що відомо про Олександра Плахотніка

Це один із представників партії "Батьківщини" на Дніпропетровщині. Він кілька разів намагався потрапити до Верховної Ради. Також Олександр Плахотнік колись очолював водоканал у Кам'янському та був першим заступником міського голови Кам'янського.

Є інформація, що загиблий був бізнес-партнером братів Дубінських, яких пов'язують з корупційними скандалами. Олександр Дубінський підозрюється в організації схеми для виїзду за кордон військовозобов’язаних та у державній зраді — його звинувачують в інформаційно-підривній діяльності на користь РФ. Леоніда Дубінського підозрюють в організації схеми заволодіння 129 млн грн, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області.