Одна з найбільших в Україні: як виглядала Зміївська ТЕС до руйнування росіянами

Станція подавала електроенергію одразу в три області

Через російський обстріл 22 березня зруйновано Зміївську ТЕС. У "Центренерго" кажуть, що сума збитків поки невідома, але ступінь руйнування блоків варіюється від повного до значного.

"Телеграф" розібрався у тому, де знаходиться Зміївська ТЕС та які регіони забезпечувала електроенергією. Це підприємство було одним із найбільших в Україні.

Зміївська теплова електрична станція імені Г. Кржижановського знаходиться біля селища Слобожанське у Чугуївському районі Харківської області за 55 км від Харкова. Вона забезпечувала електроенергією одразу три області: Харківську, Полтавську та Сумську. Була названа на честь керівника Енергетичного інституту АН СРСР Г. М. Кржижановського.

Перший енергоблок було введено в експлуатацію 31 грудня 1960 року, усього їх налічується на ТЕС 10 (6х175 МВт, 3х275 МВт, 1х325 МВт). Електрична потужність Зміївської ТЕС 2200 МВт. Основне паливо: вугілля марки "А" та "П", газ та мазут.

Це не вперше, коли Зміївська ТЕС постраждала від росіян. 11 вересня 2014 року роботу станції було припинено через дефіцит вугілля, який виник через окупацію РФ Донецької області. А вже 24 вересня один енергоблок станції було запущено у роботу. ТЕС функціонувала з мінімальним навантаженням через дефіцит палива, що зберігається.

А 11 вересня 2022 року Зміївську ТЕС разом з іншими енергооб’єктами України було обстріляно росіянами, виникла пожежа.

"Було обстріляно Зміївську ТЕС і три підстанції високої напруги, знеструмлено 40 підстанцій різної напруги, відключено 2 повітряні лінії 750 кВ, 5 повітряних ліній 330 кВ", — розповів про наслідки удару по Харківській області міністр енергетики Галущенко.

Пожежа на енергооб’єкті восени 2022 року

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