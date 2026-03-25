До Харкова на Великдень різко повернеться холоднеча: дійде навіть до заморозків
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
В обласному центрі очікується хмарність та дощі
У Харків посеред весни раптово нагрянуть морози. Відчутне похолодання очікується до православного Великодня, який цього року відзначається 12 квітня.
Про це свідчать прогнози погоди. Так, за даними синоптиків сайту Meteo.ua, з 9 по 13 квітня в обласному центрі похолодає. Температура повітря в цей період буде перебувати на рівні -2+10 градусів. Нічні заморозки також можуть супроводжуватись невеликими опадами у вигляді дощу.
Такої думки дотримуються і синоптики сервісу Meteofor. Вони також попереджають про похолодання з 9 до 13 квітня. Однак, на їхню думку, до морозів не дійде. Температура повітря може опуститися до +2 градусів і буде на рівні +2+7. У цьому прогнозі опадів не передбачається.
Яким буде кінець березня в Україні
Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій ПостриганьУ коментарі "Телеграфу" розповів, що в період 26-30 березня ясну березневу погоду витіснить хмарність, а дощі нагадають про себе.
"Температура вночі 2–7° тепла, вдень — цілих 14–19°. Середньодобова температура стрімко підвищиться до 11°, а це вже значення другої половини квітня", — сказав Постригань.
Детальніше про погоду наприкінці березня та на початку квітня читайте у матеріалі "Телеграфа" "На початку квітня холоднеча повернеться: що чекає на Україну після аномально теплого березня".
Нагадаємо, до Києва раптово нагряне сніг посеред весни? Коли у столиці чекатиме різкого похолодання.