В Харьков на Пасху резко вернется холод: дойдет даже до заморозков

В областном центре ожидается облачность и дожди

В Харьков посреди весны внезапно нагрянут морозы. Ощутимое похолодание ожидается к православной Пасхе, которая в этом году отмечается 12 апреля.

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды. Так, согласно данным синоптиков сайта Meteo.ua, с 9 по 13 апреля в областном центре похолодает. Температура воздуха в этот период времени будет находиться на уровне -2+10 градусов. Ночные заморозки также могут сопровождаться небольшими осадками в виде дождя.

Погода в Харькове

Схожего мнения придерживаются и синоптики сервиса Meteofor. Они также предупреждают о похолодании с 9 по 13 апреля. Однако по их мнению до морозов не дойдет. Температура воздуха может опуститься до +2 градусов и будет находиться на уровне +2 +7. В этом прогнозе осадков не предвидится.

Каким будет конец марта в Украине

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в комментарии "Телеграфу" рассказал, что в период 26-30 марта ясную мартовскую погоду вытеснит облачность, а дожди напомнят о себе.

"Температура ночью 2-7° тепла, днем — до 14–19° тепла. Среднесуточная температура стремительно повысится до 11°, а это уже значение второй половины апреля", — сказал Пострыгань.

Карта синоптических процессов в Украине

Подробнее о погоде в конце марта и начале апреля читайте в материале "Телеграфа" "В начале апреля холодина вернется: что ждет Украину после аномально теплого марта".

Напомним, в Киев внезапно нагрянет снег посреди весны? Когда в столице ждать резкого похолодания.