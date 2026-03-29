Готуйтеся до морозів? У Харкові прогнозують температурні "американські гірки" в середині квітня

Здається, зима не встигла сказати "прощавай"

У Харкові в квітні 2026 року прогнозується нестабільна погода з різкими температурними коливаннями. Після періоду весняного потепління синоптики попереджають про суттєве похолодання, яке може супроводжуватися заморозками.

За даними сервісу Meteo.ua та прогнозів синоптиків, у першій декаді квітня температура повітря поступово підвищуватиметься до +19…+21 градуса. Водночас уже після 12 квітня очікується різке зниження температури.

Зокрема, у період 13-18 квітня денна температура опускатиметься до +5…+8 градусів, а в окремі дні — до +1…+5 градусів.

Прогноз погоди на середину квітня у Харкові

Синоптики також прогнозують періодичні опади протягом місяця, що разом із похолоданням може погіршити погодні умови.

Загалом, за даними Харківського Гідрометцентру, середня місячна температура повітря на Харківщині очікується на рівні +9,6 градуса, що відповідає кліматичній нормі. Місячна кількість опадів прогнозується на рівні близько 37 мм, що також перебуває в межах норми.

