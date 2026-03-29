Готовьтесь к морозам? В Харькове прогнозируют температурные "американские горки" в середине апреля

Кажется, зима не успела сказать "прощай"

В Харькове в апреле 2026 прогнозируется нестабильная погода с резкими температурными колебаниями. После периода весеннего потепления синоптики предупреждают о существенном похолодании, которое может сопровождаться заморозками.

По данным сервиса Meteo.ua и прогнозов синоптиков, в первой декаде апреля температура воздуха будет постепенно повышаться до +19…+21 градуса. В то же время, уже после 12 апреля ожидается резкое снижение температуры.

В частности, в период 13-18 апреля дневная температура будет опускаться до +5…+8 градусов, а в отдельные дни – до +1…+5 градусов.

Прогноз погоды на середину апреля в Харькове.

Синоптики также прогнозируют периодические осадки в течение месяца, что вместе с похолоданием может ухудшить погодные условия.

В целом, по данным Харьковского Гидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в Харьковской области ожидается на уровне +9,6 градуса, что соответствует климатической норме. Месячное количество осадков прогнозируется на уровне около 37 мм, что также находится в пределах нормы.

