Погода не потішить Дніпро на Вербну неділю: місто накриє тиждень дощів

Місту варто готуватись до затяжної негоди

У Дніпрі наприкінці березня та на початку квітня очікується мінлива та дощова погода. Однак показники на термометрах вдень стабільно будуть вище +13 градусів. Відповідно і свято Вербної неділі пройде під опадами.

Опади можуть затриматися на тривалий період. За даними синоптиків із "Meteofor", дощі триватимуть упродовж усього тижня.

Тож, останні дні цього тижня принесуть містянам переважно хмарні дні з періодичними дощами. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +13…+18 °C, а вночі опускатиметься до +9…+10 °C. Найтеплішою добою очікується 29 березня.

Вже на початку квітня атмосферні фронти принесуть затяжні опади. З 30 березня по 5 квітня прогнозуються дощі різної інтенсивності, хоча іноді сонце прориватиметься з-за хмар. Денна температура триматиметься стабільно на рівні +14…+16 °C, нічна — +8…+11 °C.

Коли зіпсується погода. Фото: Meteofor

Що прогнозують в інших синоптичних ресурсах

За прогнозом "Погода.Мета", у період 27-29 березня втримається тепла, проте переважно хмарна погода: вдень стовпчики термометрів піднімуться до +17 °C, а вночі — до +9 °C. Уже з 30 березня синоптики прогнозують незначне похолодання та місцями опади — температура знизиться приблизно до +7 °C удень і +6 °C уночі. Початок квітня також буде свіжим: із 1 по 4 число очікується +5…+9 °C. На Вербну неділю прогнозується невелике потепління — до +13 °C вдень і близько +6 °C уночі.

Що прогнозюуть синоптики на Вербну неділю 2026. Фото: Погода.Мета

Нагадаємо, що Вербна неділя цього року буде 5 квітня.

Церковний календар на квітень 2026. Фото: інфографіка Телеграфа

