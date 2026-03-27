Погода готує сюрпризи на Вербну неділю: Харків чекає серія теплих, але мокрих днів

Парасольки у цей період точно знадобляться

У Харкові наприкінці березня-на початку квітня очікується мінлива погода. За прогнозами синоптиків, періоди короткого потепління чергуватимуться з дощами та хмарністю. На Вербну неділю також прогнозується волога, але доволі тепла синоптична ситуація.

За даними "Meteofor", 27-29 березня в місті переважатиме хмарність, місцями будуть дощі. Температура вдень поступово зростатиме від +12 до +18 °C, тоді як уночі коливатиметься від +7 до +8 °C.

Втім, із 30 березня погода знову зміниться. До Харкова прийдуть атмосферні фронти, які принесуть дощі різної інтенсивності. Опади прогнозуються 30-31 березня, а також 1, 3, 4 та 5 квітня. Водночас температура залишатиметься доволі комфортною: вдень +14…+17 °C, уночі +8…+10 °C.

Найбільш сприятливим днем із проясненнями стане 2 квітня, коли очікується до +17 °C без істотних опадів. Загалом початок квітня у місті буде теплим, але вологим, тож мешканцям варто бути готовими до частих дощів і мінливої хмарності.

Чи зіпсується погода на Вербну неділю 2026 у Харкові.

Коли в Україні святкують Вербну неділю

Нагадаємо, що свято Вербної неділі прийдеться на 5 квітня.

Церковний календар на квітень 2026.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у які регіони України прийде аномальне тепло до +19 градусів і коли. Прогноз дав начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.