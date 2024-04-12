"Нибулон" пошел против течения: почему компания Вадатурского тратит миллионы на новый автопарк

Несмотря на войну, агрохолдинг обновляет парк грузовиков. И тому есть причина

Один из крупнейших агрохолдингов Украины "Нибулон", даже во время полномасштабной войны и несмотря на блокировку западных границ, обновляет автопарк. Еще интереснее, что это происходит на фоне падения продаж новых грузовиков, о котором рассказывал "Бизнес-Телеграф".

Директор по логистике "Нибулона" Сергей Калкутин объяснил, зачем компания тратит миллионы долларов на фуры в столь непростой для бизнеса период.

"Нибулон" закупает 76 тягачей Scania R450 Евро 5 и 64 полуприцепа бельгийского производителя STAS. Покупка техники в лизинг обойдется компании в 11,7 млн долларов. Украинский дилер Scania сообщил, что первая партия техники состоит из 30 комплектов, часть из них уже поставлена.

"Нибулон" планирует не только обновить, но и увеличить свой автопарк. И это выглядит несколько неожиданно, ведь компания тратила много ресурсов на развитие речной логистики. "Нибулон" имел полтора десятка речных терминалов и мощный флот (более 80 судов). В 2021 году компания перевезла по Днепру и Южному Бугу более 20 млн тонн грузов. И даже открыла пассажирские речные маршруты. Об этом мечтал основатель "Нибулона" Алексей Вадатурский. Он погиб в собственном доме в Николаеве в результате ракетных обстрелов 31 июля 2022 года.

Война изменила и саму компанию, которой руководит уже сын основателя Андрей Вадатурский, и логистику. "Из-за переориентации логистических цепочек в условиях войны "Нибулон" вынужден использовать комбинированные маршруты, включающие транспортировку зерна грузовым автотранспортом, — говорит Калкутин. — Транспортировка сельскохозяйственной продукции из южных филиалов, в частности речных "Вознесенского" и "Новоодесского", а также терминала в Николаеве, который выполняет функцию сухого порта, в направлении "Бессарабского" осуществляется именно автотранспортом".

Автотранспорт дорогой. К тому же никто не отменял систему WiM, которая взвешивает грузовики на ходу. Укртрансбезопасность штрафует тех, кто превышает допустимые нормы нагрузки. Впрочем, "Нибулон" вынужден перевозить между своими элеваторами собственную продукцию и то, что сдают другие производители.

Калкутин подчеркивает, что водные элеваторы, расположенные вдоль Днепра, заблокированы из-за подрыва Каховской ГЭС. Для хранения их использовать можно, но для дальнейшей транспортировки нужно перевезти зерно на элеваторы у железной дороги. "Это существенно уменьшает движение грузовиков по территории страны", — отметил директор по логистике "Нибулона".