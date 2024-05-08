Україна отримає кошти від заморожених активів РФ: посли ЄС зробили останній крок

Остаточне рішення ухвалить Європейська Рада

Посли ЄС схвалили передачу Україні коштів, які надходять від надприбутків оподатковуваних заморожених російських активів. Це останній крок для того, щоб механізм нарешті запрацював.

Про це повідомили у бельгійському головуванні у Раді ЄС. Інформацію підтвердив редактор Радіо "Вільна Європа" Рікард Юзвяк.

Постійні представники країн-членів Європейського союзу в принципі погодилися з "заходами з надзвичайних надходжень від заморожених активів Росії". Вони також розповіли, на що буде спрямовано кошти.

"Гроші підуть на підтримку відновлення України та військової оборони в умовах російської агресії", — йдеться у повідомленні.

Фінальне рішення у цьому питанні ухвалить Рада Європейського Союзу. Йдеться про направлення 3-4 млрд євро щорічно до фонду, з якого фінансується військова допомога Україні. Усього заморожено 260 мільярдів євро активів Центрального банку Росії.

Нагадаємо, що в лютому поточного року Рада Європи затвердила постанову, якою дозволила використати прибуток від заморожених російських активів. Однак у березні стало відомо, що ЄС не передасть 5 млрд євро прибутку Україні від заморожених російських активів за перші 2 роки війни. Ці кошти спрямують інвестфонду Euroclear.

Також стало відомо, що союзники відмовилися від повної конфіскації заморожених російських активів, щоби передати їх на допомогу Україні. На Заході розглядають новий спосіб застосування цих коштів, щоб домовитися з Росією про припинення війни

Також "Телеграф" розповідав про те, що США та країни G7 планують узгодити виділення Україні 50 млрд доларів додаткової допомоги. А витрати хочуть покривати коштом відсотків за замороженими активами Росії.