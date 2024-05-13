ЕС продлил "торговый безвиз" для Украины, но с нюансами: что это значит

На этот раз были предусмотрены защитные механизмы

Совет Европейского Союза окончательно принял продолжение автономных торговых мер для Украины ("торговый безвиз"). Это предполагает приостановку ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он объяснил, что таким образом беспошлинная и бесквотная торговля продлена еще на год.

"Важная поддержка для наших производителей, экспорта и экономики. Продолжаем интеграцию в ЕС в ускоренном темпе", — отметил премьер.

Как известно, автономные меры торговли были впервые введены с 4 июня 2022 года. В этот раз "торговый безвиз" вступит в силу 6 июня и будет действовать до 5 июня 2025 года.

В то же время обновленные меры учитывают определенные европейские беспокойства. В частности, учитывая существенное увеличение импорта некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Украины в ЕС в 2022 и в 2023 годах, обновленные меры содержат усиленные защитные механизмы.

Они предусматривают применение быстрых корректирующих мер в случае существенных нарушений на рынке ЕС, одной или нескольких стран-членов Сообщества. Дополнительные защитные меры могут быть применены к таким товарам как куриные яйца, курятина, сахар, овес, кукуруза, крупа и мед. Предохранители будут автоматически применяться, если объем импорта этих товаров будет достигать среднего ежегодного объема импорта из Украины в ЕС в период с 1 июля 2021 по 31 декабря 2023 года.

Кроме того, Европейская комиссия проводит консультации с Украиной по статье 29 Соглашения об ассоциации ЕС-Украина с тем, чтобы согласовать более длительные временные рамки для дальнейшей тарифной либерализации на основе взаимности. Этот процесс должен обеспечить стабильные рамочные условия для торговли как в Украине, так и в ЕС, для фермеров и бизнеса.

Напомним, послы ЕС одобрили передачу Украине средств, поступающих от сверхприбылей налогооблагаемых замороженных российских активов. Это последний шаг для того, чтобы механизм наконец-то заработал.