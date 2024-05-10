"ЄС не виконує свою частину": Екс-Головнокомандувач Естонії закликає збільшити військову допомогу Україні

Європейський Союз не виконує свою частину ні у сфері військової підтримки України, ні у сфері фінансування такої допомоги, ні в її кількості, ні в швидкості її надання, що має змінитись.

Про це в коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту, екс-Головнокомандувач Естонії генерал-лейтенант Ріхо Террас.

"Це абсолютно неприйнятно, ми скаржимося на США, на затримку допомоги Україні з їхнього боку, але Європейський Союз не виконує свою частину, навіть у тому, що стосується фінансування (військової допомоги Україні — ред.). Це просто абсурд", — заявив політик.

"Наприклад, давайте подивимося на Францію, яка робить гучні заяви щодо підтримки України, каже, що ця підтримка триватиме стільки, скільки знадобитися, і водночас передбачає 0,01% власного ВВП на таку підтримку України. Це знову таки просто абсурд. Естонія запропонувала, щоб кожен член НАТО визначив 0,25% власного ВВП для допомоги українцям, але лише кілька країн підтримали цю пропозицію", — зауважив європарламентар.

"Так, ми ведемо роботу, але цього недостатньо, ні у швидкості надання такої військової допомоги, ні в її кількості. Це має бути змінено", — підсумував Ріхо Террас.

Зі схожою заявою виступив представник Литви в Європейському парламенті Пятрас Ауштрявічюс, заявивши, що країни ЄС сильно запізнюються з наданням військової допомоги Україні, бо занадто повільно розгортають потужності свого військово-промислового комплексу.

Зазначимо, що раніше в Європарламенті закликали закуповувати зброю для України, одночасно інвестуючи у ВПК ЄС. Депутат Європейського парламенту від Румунії, член комітету із закордонних відносин Драгош Тудораке вважає, що підхід Європейського Союзу до озброєння України має містити два напрямки — виділення коштів на закупівлю озброєнь на світовому ринку і виділення коштів для інвестицій у нарощування виробничих потужностей військово-промислового комплексу ЄС.