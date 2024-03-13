У ЄС схвалили виділення додаткових грошей на військову допомогу Україні: скільки дадуть
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В Україні вже встигли відреагувати
Після ЄС схвалили збільшення Європейського фонду миру на 5 мільярдів євро у 2024 році для надання військової допомоги Україні для її оборони. У Європі обіцяють бути з Україною до перемоги.
Про це сказав верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель. Його повідомлення в Twitter виглядає так:
"Ми зробили це. Фонд дозволить нам збільшити нашу військову підтримку України ще на 5 мільярдів євро. Посил зрозумілий: ми підтримуватимемо Україну всіма силами, щоб перемогти".
В Україні вже встигли відреагувати на добрі новини з ЄС. Так, наприклад, глава МЗС Дмитро Кулеба висловив подяку країнам-членам ЄС та верховному представнику ЄС із закордонних справ Жозепу Боррелю за підтримку.
"Це ще одна потужна та своєчасна демонстрація європейської єдності та рішучості у досягненні нашої спільної перемоги. Ми з нетерпінням очікуємо на прийняття остаточного рішення на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ", — сказав міністр.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна незабаром отримає від ЄС ще одну значну фінансову допомогу.